В прямой призме ABCDA1B1C1D1 AC=BC=10см, меньше ABC=30 градусов. Расстояние от вершины С1 до прямой АВ равно 13см. Найти Sбок.поверхности. Решите пожалуйста!)

Геометрия

В прямой призме ABCDA1B1C1D1 AC=BC=10см, меньше ABC=30 градусов. Расстояние от вершины С1 до прямой АВ равно 13см. Найти Sбок.поверхности. Решите пожалуйста!)

Автор: Гость