В прямой призме ABCDA1B1C1D1 AC=BC=10см, меньше ABC=30 градусов. Расстояние от вершины С1 до прямой АВ равно 13см. Найти Sбок.поверхности.   Решите пожалуйста!)

Геометрия
В прямой призме ABCDA1B1C1D1 AC=BC=10см, меньше ABC=30 градусов. Расстояние от вершины С1 до прямой АВ равно 13см. Найти Sбок.поверхности.   Решите пожалуйста!)
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