В прямой призме ABCDA1B1C1D1 AC=BC=10см, меньше ABC=30 градусов. Расстояние от вершины С1 до прямой АВ равно 13см. Найти Sбок.поверхности. Решите пожалуйста!)
Геометрия
В прямой призме ABCDA1B1C1D1 AC=BC=10см, меньше ABC=30 градусов. Расстояние от вершины С1 до прямой АВ равно 13см. Найти Sбок.поверхности. Решите пожалуйста!)
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На пути одного шарика гора, на пути другого - ямка (гора и ямка - круглые одного радиуса) шарики толкают с одинаковой скоростью. Какой из них прока...
Химия
1.Некоторая предельная одноосновная кислота массой 6 г требует для полной этерификации такой же массы спирта. При этом получается 10,2 г сложного э...
Биология
Геометрия
Прямоугольный треугольник с гипотенузой 8см вращается вокруг катета длиной 4 см. Найти: Объём полученного конуса. Помогите пожалуйста!!!