Составьте план выведения породы чернооперенных голубей, если у вас есть пара с сизым оперением
Биология
Составьте план выведения породы чернооперенных голубей, если у вас есть пара с сизым оперением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо скрестить этих голубей, из потомков выбрать наиболее тёмных, и провести несколько скрещиваний, в итоге должны получиться тёмные голуби.
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