На двух бензозаправочных станциях было 177 ц бензина. После того как на одной станций было продана 11.7 ц ,а на другой -7.5 ц , бензина на первой станций осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на ...

Математика

На двух бензозаправочных станциях было 177 ц бензина. После того как на одной станций было продана 11.7 ц ,а на другой -7.5 ц , бензина на первой станций осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на каждой станции первоначально?

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