На двух бензозаправочных станциях было 177 ц бензина. После того как на одной станций было продана 11.7 ц ,а на другой -7.5 ц , бензина на первой станций осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на ...
Математика
На двух бензозаправочных станциях было 177 ц бензина. После того как на одной станций было продана 11.7 ц ,а на другой -7.5 ц , бензина на первой станций осталось в 2 раза больше,чем на второй. Какое количество бензина было на каждой станции первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х ц - было на первой станции 177-х ц - было на второй станции х-11,7=2*(177-х-7,5) х-11,7=339-2х 3х=350,7 х=116,9 (ц) - было на первой станции 177-116,9=60,1 (ц) - было на второй станции
Гость:
Пусть х ц бензина-было на первой станции, тогда (177-х)ц бензина было на второй станции.Составляем уравнение: (х-11,7)=2(177-х-7,5) х-11,7=2(169,5-х) х-11,7=339-2х х+2х=339+11,7 3х= 350,7 х= 116,9 ц -было на первой станции. 1) 177-116,9= 60,1(ц)- было на второй станции первоначально.
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