строение жабр рыб, роль в процессе дыхания жабр
Биология
строение жабр рыб, роль в процессе дыхания жабр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жабры состоят из жаберных дуг, жаберных пластин, жаберных лепестков, внутри лепестков проходят капилляры, там идёт газообмен. Жаберные тычинки защищают жабры от засорения пищевыми частицами. Роль : газообен.
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