в трёх пронумерованных склянках находятся оранжевые растворы йода,брома и метилоранжа.как используя минимальное количество реактивов определить где какое вещество?
Химия
в трёх пронумерованных склянках находятся оранжевые растворы йода,брома и метилоранжа.как используя минимальное количество реактивов определить где какое вещество?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала ко всем прилить NaOH, мы увидим, что раствор с метилоранжем пожелтеет, из-за щелочной среды. затем к оставшимся 2-м прильём раствор нитратартути или свинца. так мы определим раствор йода, в котором выделится осадок, а в растворе с бромом нет. Бром определяется методом исключния.
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