для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,чтобы сшить на окна одинаковые шторы.Впервом куске было 27метров ткани,во втором 36.из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?

Математика

для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,чтобы сшить на окна одинаковые шторы.Впервом куске было 27метров ткани,во втором 36.из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?

Автор: Гость