для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,чтобы сшить на окна одинаковые шторы.Впервом куске было 27метров ткани,во втором 36.из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?
Математика
для клуба купили два куска ткани одинаковой ширины,чтобы сшить на окна одинаковые шторы.Впервом куске было 27метров ткани,во втором 36.из второго куска сшили на 3 шторы больше чем из первого.Сколько штор сшили из каждого куска?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)36-27=9(м)-разница в метрах. 2)9:3=3(м)-идет на пошив одной шторы. 3)27:3= 9(шт)-пошили с первого куска штор. 4)36:3=12(шт)-со второго.
Гость:
1)36-27=на 9м ткани больше-во втором куске. 2)9:3=3м ткани-идёт на одну штору. 3)27:3=9штор-сшили из первого куска. 4)36:3=12штор-сшили из второго куска.
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