Разобрать по составу Сбереженный,зажженный ,привлеченный
Русский язык
Разобрать по составу Сбереженный,зажженный ,привлеченный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сбереженный с-приставка,береж корень, ен суфф,н суфф ый окончание.
Гость:
с-приставка береж-корень с чередованием енн-суффикс ый-окончание за-приставка жжен-корень н-суффикс ый-окончание при-приставка влеч-корень енн-суффикс ый-окончание
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