Основание пирамиды служит равнобедренный треугольник ABC, в котором AB=BC=13см, AC=10см, каждое боковое ребро пирамиды образуется ее высотой углом 30 градусов. Вычислить объем пирамиды.

Геометрия

Основание пирамиды служит равнобедренный треугольник ABC, в котором AB=BC=13см, AC=10см, каждое боковое ребро пирамиды образуется ее высотой углом 30 градусов. Вычислить объем пирамиды.

Автор: Гость