Основание пирамиды служит равнобедренный треугольник ABC, в котором AB=BC=13см, AC=10см, каждое боковое ребро пирамиды образуется ее высотой углом 30 градусов. Вычислить объем пирамиды.
Геометрия
Основание пирамиды служит равнобедренный треугольник ABC, в котором AB=BC=13см, AC=10см, каждое боковое ребро пирамиды образуется ее высотой углом 30 градусов. Вычислить объем пирамиды.
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