Скласти формулу солі утвореної катіоном металу протонним числом 13 і аніоном безоксигенної кислоти елементами №17.Написати 4 неоднотипні реакції цієї солі)))
Химия
Скласти формулу солі утвореної катіоном металу протонним числом 13 і аніоном безоксигенної кислоти елементами №17.Написати 4 неоднотипні реакції цієї солі)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элемент #17-хлор, металл с протонным числом 13-аллюминий-> соль-AlCl3. AlCl3+3AgNO3->Al(NO3)3+3AgCl(осадок), AlCl3+4NaOH->Na[Al(OH)4]+3NaCl, 2AlCl3+3Ag2O->6AgCl(осадок)+Al2O3, AlCl3+H3PO4->3HCl+AlPO4(осадок).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Может ли сформироваться Я-концепция у человека, лишенного общественных контактов? Ответ аргументируйте.
Математика
Катер прошел 40 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 3 часа. Какова собственная скорость катера,если скорость течения 2 км/ч
Физика
Пуля массой 50 г, летевшая со скоростью 200 м/с, пробив мишень, полетела в прежнем направлении со скоростью 100 м/с. Чему равна работа при пробиван...
Математика
Библиотека закупила 752 книги. Чтобы их разместить, были куплены книжные полки. Каждая полка вмещает по 70 книг. Сколько полок купили?