Скласти формулу солі утвореної катіоном металу протонним числом 13 і аніоном безоксигенної кислоти елементами №17.Написати 4 неоднотипні реакції цієї солі)))

Химия
Скласти формулу солі утвореної катіоном металу протонним числом 13 і аніоном безоксигенної кислоти елементами №17.Написати 4 неоднотипні реакції цієї солі)))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элемент #17-хлор, металл с протонным числом 13-аллюминий-> соль-AlCl3. AlCl3+3AgNO3->Al(NO3)3+3AgCl(осадок), AlCl3+4NaOH->Na[Al(OH)4]+3NaCl, 2AlCl3+3Ag2O->6AgCl(осадок)+Al2O3, AlCl3+H3PO4->3HCl+AlPO4(осадок).
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