Может ли сформироваться Я-концепция у человека, лишенного общественных контактов? Ответ аргументируйте.
География
Может ли сформироваться Я-концепция у человека, лишенного общественных контактов? Ответ аргументируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, что не может, так как она формируется не только из представления о себе, но важно и то, что человек думает, как относятся к нему другие люди. Если он будет лишён общения с людьми, он не сможет представить мнения о себе других людей.
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