Катер прошел 40 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 3 часа. Какова собственная скорость катера,если скорость течения 2 км/ч

Математика
Катер прошел 40 км по течению реки и 6 км против течения,затратив на весь путь 3 часа. Какова собственная скорость катера,если скорость течения 2 км/ч
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
v+2(км/ч)скорость по течению v-2(км/ч)скорость против течения 40/v+2 (ч) время движения по течению 6/v-2 (ч) время движения против течения 40/v+2+6/v-2=3 (ч) время всего пути. Решая уравнение, получим, что собственная скорость катера (но похоже, что что-то не точно может быть 40?)
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