Обчисліть масу кислоти і спирту, які утворюються в результаті гідролізу 125 г пентилового естеру метанової кислоти.
Химия
Обчисліть масу кислоти і спирту, які утворюються в результаті гідролізу 125 г пентилового естеру метанової кислоти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По ур-ю HCOOH+C5H11OH->HCOOC5H11+H2O. n(HCOOH)=n(C5H11OH)=n(HCOOC5H11)=m/M=125/116=1,0776моль. m(HCOOH)=n*M=1,0776*46=49,57г, m(C5H11OH)=n*M=1,0776*88=94,83г. Ответ: m(HCOOH)=49,57г, m(C5H11OH)=94,83г.
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