На сколько изменитс масса воздуха в комнате если в результате неисправности отопительной системы температура в комнате понизится от 20 до 7 градусов по цельсию?Объем комнаты 60 метров кубических!

Физика
На сколько изменитс масса воздуха в комнате если в результате неисправности отопительной системы температура в комнате понизится от 20 до 7 градусов по цельсию?Объем комнаты 60 метров кубических!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доброе время суток.  Решение данной задачи достаточно простое.   Анализ: Врезультати охлаждения в объеме комнаты смогло поместится больше воздуха. Соответственно его масса возросла. Воздух это смесь газов. Будим полагать, что газы входящие в состав воздуха идеальные. Это дает возможность применения закона Менделеева-Клаперона.   PV=(m/M)RT, где М-молярная масса воздуха, m-масса воздуха, V-объем комнаты.p-давление атмосферное.   Тогда  pV=(m1/M)RT1 -> m1=pVM/(RT1) Тогда по аналогии m2=pVM/(RT2) измененение массы m2-m1=(pVM/(RT1)-pVM/(RT2)) где p=760мм рт ст. Вам остается только подставить данные с системе СИ.    
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