Плот и яхта плывут по реку навстречу друг другу.В 15 ч 30 мин расстояние между ними было 90 км,а в 16 ч 10 мин оно сократилось до 70 км.Чему равно собственная скорость яхты.

Гость: Гость:

нам дано плот течет по течению а яхта против за (16 ч 10 мин - 15 ч 30 м)= 40 мин= 2/3часа они вместе проплыли 90-70 км=20 км отсюда 20км/(2/3)ч=(Vя-Vр)+Vр где Vя-Vр это скорость яхты против течения скорость реки взаимо вычитаются и собственная скорость яхты равна 30км/ч