в цистерну через две трубы налили 2,28т. бензина. Через первую трубу поступило 3,6т. бензина в час,и она была открыта 0,4ч. Через вторую трубу поступило за час на 0,8т. бензина меньше,чем через первую. Сколько времени была откр...
Математика
в цистерну через две трубы налили 2,28т. бензина. Через первую трубу поступило 3,6т. бензина в час,и она была открыта 0,4ч. Через вторую трубу поступило за час на 0,8т. бензина меньше,чем через первую. Сколько времени была открыта вторая труба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
посмотри условие в цистерну через две трубы налили 2,28т или 2.88т просто у нас такая задача была если что я переделаю Решение 1) 3,6 *0,4 = 1,44 (т) - поступило через 1-ю трубу. 2)3,6 - 0,8 = 2,8 (т/ч) - поступало через 2-ю трубу. 3)2,28 - 1,44 = 0,84 (т)- поступило через 2-ю трубу. 4) 0,84: 2,8 = 0,3 ч=18 мин так как 0,3х60=18мин так как в 1час=60 мин Ответ: вторая труба была открыта 0,3 ч (18 мин).
Гость:
2,28=0,4*3,6+(3,6-0,8)t => t=0,3 ч
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