Помогите пожалуйста!!!! Округлите число: 382,231 до второй значащей цифры. ПРОШУ!!!

Математика
Помогите пожалуйста!!!! Округлите число: 382,231 до второй значащей цифры. ПРОШУ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
округляем 382,231   382,23 382,2 382 380 400
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