Помогите пожалуйста!!!! Округлите число: 382,231 до второй значащей цифры. ПРОШУ!!!
Математика
Помогите пожалуйста!!!! Округлите число: 382,231 до второй значащей цифры. ПРОШУ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
округляем 382,231 382,23 382,2 382 380 400
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