В комоде 22 белых футболок и 35 чёрных. Надо в полной темноте достать из комода две футболки одного цвета. Сколько футболок надо взять, чтобы гарантировано получить две одинакового цвета?
Математика
В комоде 22 белых футболок и 35 чёрных. Надо в полной темноте достать из комода две футболки одного цвета. Сколько футболок надо взять, чтобы гарантировано получить две одинакового цвета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22+1=23 ответ: надо взять 23 футболки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Точка А , В , С лежат на окружности с центром О, угол АОВ равен 80 градусам , полуокр АС: полуокр ВС равно 2:3. Найдите углы треугольника АВС. ...
Физика
Математика
Геометрия
Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведён перпендикуляр АМ равный 12 см. Найти длину отрезка АВ.