В комоде 22 белых футболок и 35 чёрных. Надо в полной темноте достать из комода две футболки одного цвета. Сколько футболок надо взять, чтобы гарантировано получить две одинакового цвета?

Математика

В комоде 22 белых футболок и 35 чёрных. Надо в полной темноте достать из комода две футболки одного цвета. Сколько футболок надо взять, чтобы гарантировано получить две одинакового цвета?

Автор: Гость