Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведён перпендикуляр АМ равный 12 см. Найти длину отрезка АВ.

Геометрия

Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведён перпендикуляр АМ равный 12 см. Найти длину отрезка АВ.

Автор: Гость