Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведён перпендикуляр АМ равный 12 см. Найти длину отрезка АВ.
Геометрия
Угол АВС равен 150 градусов. Из точки А к прямой ВС проведён перпендикуляр АМ равный 12 см. Найти длину отрезка АВ.
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