в прямоугольном треугольнике ABC угол С равен 90 градусов CD-высота треугольника AC равен 5 см равен CB равен 10см. Найти отношение площадей треугольников ACD и CDB

Геометрия

в прямоугольном треугольнике ABC угол С равен 90 градусов CD-высота треугольника AC равен 5 см равен CB равен 10см. Найти отношение площадей треугольников ACD и CDB

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