каким прибором измеряют атмосферное давление? 2 как называется перемещение масс в горизонтальном направление

Українська література
каким прибором измеряют атмосферное давление? 2 как называется перемещение масс в горизонтальном направление
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Атмосферное давление измеряют барометром. 2) Ветер - перемещение воздуха в горизонтальном направлении. Это и муссоны, и пассаты, и западные ветры...
Гость:
1.Барометр 2.Ветер ==========================
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