Найди произвединие и частное наибольшего и наименьшего из значений выражений: 4587-3914 6897-597 1351-482 12569-8446 10001-5324 15801-15696

Математика

Найди произвединие и частное наибольшего и наименьшего из значений выражений: 4587-3914 6897-597 1351-482 12569-8446 10001-5324 15801-15696

Автор: Гость