Найди произвединие и частное наибольшего и наименьшего из значений выражений: 4587-3914 6897-597 1351-482 12569-8446 10001-5324 15801-15696
Математика
Найди произвединие и частное наибольшего и наименьшего из значений выражений: 4587-3914 6897-597 1351-482 12569-8446 10001-5324 15801-15696
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4587-3914 =673 6897-597=6300 - наибольшее значение 1351-482=869 12569-8446=4123 10001-5324=4677 15801-15696=105 - наименьшее значение ------------------- 6300 ∙105=661500 произведение этих чисел 6300 :105=60 частное этих чисел
Гость:
4587-3914=673; 6897-597=6300-наибольшее; 1351-482=869; 12569-8446=4123; 10001-5324=4677; 15801-15696=105-наименьшее. 6300*105=661500-произведение;6300:105=60-частное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
В кубе через сторону основания проведена плоскость под углом 45 градусов к плоскости основания. Ребро куда равно A. Найдите площадь сечения.
Химия
Сожгли метан объемом 2,24 л, газ полученный от сжигания пропустили через NaOH объемом 19,1 мл массовая доля=32%, плотность=1,35г/мл. Определите мас...
Обществознание