Найди произвединие и частное наибольшего и наименьшего из значений выражений: 4587-3914     6897-597       1351-482 12569-8446   10001-5324    15801-15696

Математика
Найди произвединие и частное наибольшего и наименьшего из значений выражений: 4587-3914     6897-597       1351-482 12569-8446   10001-5324    15801-15696
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4587-3914 =673 6897-597=6300 - наибольшее значение 1351-482=869 12569-8446=4123 10001-5324=4677 15801-15696=105 - наименьшее значение ------------------- 6300 ∙105=661500 произведение этих чисел 6300 :105=60   частное этих чисел
Гость:
4587-3914=673;  6897-597=6300-наибольшее; 1351-482=869; 12569-8446=4123;  10001-5324=4677; 15801-15696=105-наименьшее. 6300*105=661500-произведение;6300:105=60-частное.
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