За какое море велась Северная война со шведией
Обществознание
За какое море велась Северная война со шведией
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северная война велась за выход к Балтийскому морю
Гость:
Северная война 1700-1721г велась за прибалтийские земли, значит заБалтийсое море.
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