в правильной треугольной пирамиде sabc м середина ребра ав, s-вершина.известно,что bs=4,а площадь боковой пирамиды равна 18.найдите длину РЕБРА bc
Алгебра
в правильной треугольной пирамиде sabc м середина ребра ав, s-вершина.известно,что bs=4,а площадь боковой пирамиды равна 18.найдите длину РЕБРА bc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тк пирамида правильная то bs=cs=as=ds=4 площадь боковой стороны пирамиды =mb*sb=18 mb=18/4=4.5 ab=2mb=4.5*2=9 ab=ad=dc=bc=9
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