дано S 12 дм(в квадрате) R больше r в 2 раза Найти R и r
Геометрия
дано S 12 дм(в квадрате) R больше r в 2 раза Найти R и r
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = πR²=12 дм² R²=(12:π) R =√(12:π) r=0,5√(12:π)
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