Рушите задачи! 1)из 30 учеников класса 40% составляет девочки.Сколько девочек в этом классе? 2)В пятых классов 12 девочек,что составляет 20% числа всех пятиклассников школы.Сколько в школе пятиклассников? 3)Какой процент состав...

Математика
Рушите задачи! 1)из 30 учеников класса 40% составляет девочки.Сколько девочек в этом классе? 2)В пятых классов 12 девочек,что составляет 20% числа всех пятиклассников школы.Сколько в школе пятиклассников? 3)Какой процент составляет в классе девочек и мальчиков,если девочек -15,а мальчиков-10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30 х 40 % : 100 % = 12 девочек в классе   2) 12 х 100 % : 20% = 60 пятиклассников   3) 1) 15 +10 = 25 человек всего     2) 15 х100 : 25 = 60 % девочек     3) 10 х 100 : 25 = 40 % мальчиков
Гость:
1)  30 учеников -  100%       Х  девочек -     40% составим пропорцию:   30/Х  =  100/40 Х = 30*40/100 Х = 12   Ответ:  12 девочек.   2)   девочек 12 -     20%       всего     Х    -    100% составим пропорцию: 12/Х  =  20/100 Х = 12*100/20 Х = 60   Ответ: в школе 60  пятиклассников.   3)  всего в классе  ? чел  -  100%      мальчиков       10 чел -    Х %        девочек           15  чел-    Y %   Всего в класса  10 + 15 = 25 чел,  что всоответствует 100%  детей.         всего в классе 25 чел  -  100%         мальчиков       10 чел -    Х %  составим пропорцию: 25/10 = 100/Х Х = 100*10/25 Х = 40 ( в классе 40% мальчиков)         Тогда девочек  100% - 40% = 60%   Ответ: в классе 40% мальчиков  и  60%  девочек.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
учитель приготовил тетрадные листы для проведения контрольной работы.если учитель даст каждому ученику по 2 листа,то 12 листов будут лишними,а если...
Ответить
Алгебра
8 КЛАСС решить уравнение (x2-1)2-18(X2-1)+45=0  
Ответить
Математика
сколько метров проплывет окунь за 8 мин.,если будет плыть со скоростью 80м/мин.? 
Ответить
Литература
сочинить стих по произведению Емеля охотник 6-8 строк
Ответить
Биология
на каком конце яйца особенно много пор? Почему?
Ответить