Рушите задачи! 1)из 30 учеников класса 40% составляет девочки.Сколько девочек в этом классе? 2)В пятых классов 12 девочек,что составляет 20% числа всех пятиклассников школы.Сколько в школе пятиклассников? 3)Какой процент состав...

Гость: Гость:

1) 30 учеников - 100% Х девочек - 40% составим пропорцию: 30/Х = 100/40 Х = 30*40/100 Х = 12 Ответ: 12 девочек. 2) девочек 12 - 20% всего Х - 100% составим пропорцию: 12/Х = 20/100 Х = 12*100/20 Х = 60 Ответ: в школе 60 пятиклассников. 3) всего в классе ? чел - 100% мальчиков 10 чел - Х % девочек 15 чел- Y % Всего в класса 10 + 15 = 25 чел, что всоответствует 100% детей. всего в классе 25 чел - 100% мальчиков 10 чел - Х % составим пропорцию: 25/10 = 100/Х Х = 100*10/25 Х = 40 ( в классе 40% мальчиков) Тогда девочек 100% - 40% = 60% Ответ: в классе 40% мальчиков и 60% девочек.