8 КЛАСС решить уравнение (x2-1)2-18(X2-1)+45=0
Алгебра
8 КЛАСС решить уравнение (x2-1)2-18(X2-1)+45=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
раскрой скобки сначала будет 2х2-2-18х2+18+45=0 -16х2+61=0 умножить на -1 16х2-61=0 х(16х-61)=0 х=0 или 16х=61 корни уравнения 0 и 61/16
Гость:
[latex](x^2-1)^2-18(x^2-1)+45=0[/latex] x^2-1=2 t^2-18t+45=0, по теореме Виета t1=3, t2=15; x^2-1=3, x^2=4 x1=-2, x2=2; x^2-1=15, x^2=16 x3=-4, x4=4;
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