Пол ванной комнаты, имеющий форму прямоугольника, размеры которого 3,3м и 2,7 м, полностью покрыт квадратными плитками, длина стороны которых 15 см. Вычисли, сколько плиток 1) положили на пол, если промежутков между плитками не...

Математика

Пол ванной комнаты, имеющий форму прямоугольника, размеры которого 3,3м и 2,7 м, полностью покрыт квадратными плитками, длина стороны которых 15 см. Вычисли, сколько плиток 1) положили на пол, если промежутков между плитками не оставлено; 2) купили, если количество плиток, положенных на пол, составило 9/10 от всех купленных плиток.

Автор: Гость