Пол ванной комнаты, имеющий форму прямоугольника, размеры которого 3,3м и 2,7 м, полностью покрыт квадратными плитками, длина стороны которых 15 см. Вычисли, сколько плиток 1) положили на пол, если промежутков между плитками не...
Математика
Пол ванной комнаты, имеющий форму прямоугольника, размеры которого 3,3м и 2,7 м, полностью покрыт квадратными плитками, длина стороны которых 15 см. Вычисли, сколько плиток 1) положили на пол, если промежутков между плитками не оставлено; 2) купили, если количество плиток, положенных на пол, составило 9/10 от всех купленных плиток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1м=100см 1)330см*270см=89100(см2)-площадь пола 2)15*15=225(см2)-площадь одной плитки 3)89100:225=396(плиток)-положили на пол 396шт -это 9/10 от количества всех плиток Значит: 396*10:9=440(шт)плиток всего купили.
Гость:
3,3 м = 330 см 2,7 м = 270 см 1) 330 х 270 = 89 100 кв.см площадь пола 2) 15 х 15 = 225 кв.см площадь1 плитки 3) 89 100 : 225 = 396 плиток нужно на весь пол 4) 396 х 10 : 9 = 440 плиток купили.
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