блин надо написать сочинение на тему почему митраша попал в беду

Гость: Гость:

Это из "Кладовой Солнца"? Ошибки если будут исправляй. Митраша был мальчиком упрямым и не считал свою старшую сестру Настю старшей. В Селе называли его "мужичёк в мешочке". Вот и пошёл Митраша с Настей на палестинку о которой отец им расссказывал. По мнению Митраши проходила дорожка через Слепую Елань где многие гибли, но Настенька нашла приятную взгляду аккуратненькую дорожку. Как не объясняла она Митраше, что погибнет он в Елане, не слушал её Митраша, говорил, что не туда её дорожка ведет... Ну, а попал Митраша в беду только из-за своего упрямства, кто его просил лезть в Елань, трудно сказать. Он просто пытался убедить, что он прав и порадоваться своей победе, а так попал он в беду, а Настенька пошла по своей тихой дорожке. *Исправь если, что то не так.*