блин надо написать сочинение на тему почему митраша попал в беду

Литература
блин надо написать сочинение на тему почему митраша попал в беду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это из "Кладовой Солнца"? Ошибки если будут исправляй.  Митраша был мальчиком упрямым и не считал свою старшую сестру Настю старшей. В Селе называли его "мужичёк в мешочке". Вот и пошёл Митраша с Настей на палестинку о которой отец им расссказывал. По мнению Митраши проходила дорожка через Слепую Елань где многие гибли, но Настенька нашла приятную взгляду аккуратненькую дорожку. Как не объясняла она Митраше, что погибнет он в Елане, не слушал её Митраша, говорил, что не туда её дорожка ведет...       Ну, а попал Митраша в беду только из-за своего упрямства, кто его просил лезть в Елань, трудно сказать. Он просто пытался убедить, что он прав и порадоваться своей победе, а так попал он в беду, а Настенька пошла по своей тихой дорожке. *Исправь если, что то не так.* 
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