Какую массу хлороводорода нужно взять, чтобы приготовить 730 мг 20%-го раствора соляной кислоты?

Химия
Какую массу хлороводорода нужно взять, чтобы приготовить 730 мг 20%-го раствора соляной кислоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 730 мг 20% HCl, следовательно m(HCl)=730*20%/100%=146мг. Ответ: m(HCl)=146мг.
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