Сочинение по русскому языку по тексту Л.Жуховицкому "Замкж за богатого"
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Сочинение по русскому языку по тексту Л.Жуховицкому "Замкж за богатого"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Шикарная жизнь, бушующая по соседству, сметает не только моральные нормы, но и обычный здравый смысл. Где добро, где зло, где разумный риск, где откровенная дурь – пойди разберись. В моду вошли небывалые прежде профессии: дилер, брокер, маклер, риелтор, топ-менеджер, депутат, рэкетир, банкир, валютная проститутка. Всех этих специалистов объединило одно, но важное: высокий заработок. В этом ряду логично возникла ещё одна очень доходная профессия – замуж за богатого.
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