на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока. Три пятых части всего от этого молока были переработаны на масла. Сколько килограммов молока было переработано на масла?

Математика

на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока. Три пятых части всего от этого молока были переработаны на масла. Сколько килограммов молока было переработано на масла?

Автор: Гость