на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока. Три пятых части всего от этого молока были переработаны на масла. Сколько килограммов молока было переработано на масла?
Математика
на молочной ферме от каждой из 60 коров получили за год по 5420 кг молока. Три пятых части всего от этого молока были переработаны на масла. Сколько килограммов молока было переработано на масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*5420=325200 л --------молока получили от всех коров за год 325200:5*3=195120 л---------молока переработали на масло.
Гость:
1) 60 х 5420 = 325 200 л молока от всех коров 2) 325 200 : 5 х 3 = 195 120 литров молока переработали на масло.
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