всего 8,2 тонны.Картофеля и моркови 4,75т картофеля и лука 6,37т, картофеля и помидоров 4,28т. Сколько тонн каждого из овощей?

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Обозначим х (т) - масса картофеля. Тогда моркови будет (4,75-х) т Лука (6,37-х) т Помидоров (4,28-х) т Известно, что всего 8,2 т овощей. Значит, можно написать уравнение: х+4,75-х+6,37-х+4,28-х=8,2 -2х+15,4=8,2 2х=7,2 х=3,6 (т) 3,6 тонн картофеля 4,75-3,6=1,15 (т) - масса моркови 6,37-3,6=2,77 (т) - масса лука 4,28-3,6=0,68 (т) - масса помидоров Можно проверить: 3,6+1,15+2,77+0,68=8,2 (т) - всего. Значит, решение верно. Ответ: 3,6 т картофеля, 1,15 т моркови, 2,77 т лука, 0,68 т помидоров.