Почему человек по леснице поднымается медленно а спускается быстро???
Физика
Почему человек по леснице поднымается медленно а спускается быстро???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому что при ходьбе на верх, человек затрачивает больше энергии, а при спускании вниз, он тратит меньше энергии, следовательно при спускании по лестнице спускаться легче))
Гость:
Потому что когда поднемаешся ты как будто приседаешь на одной ноге и тебе становится тяжело дышать и поднимаешся в верх! а когда спускаешся ты идешь в низ и поетому проще бежать по леснице вниз чем бежать в верх!
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