Почему человек по леснице поднымается медленно а спускается быстро???

потому что при ходьбе на верх, человек затрачивает больше энергии, а при спускании вниз, он тратит меньше энергии, следовательно при спускании по лестнице спускаться легче))

Гость: Гость:

Потому что когда поднемаешся ты как будто приседаешь на одной ноге и тебе становится тяжело дышать и поднимаешся в верх! а когда спускаешся ты идешь в низ и поетому проще бежать по леснице вниз чем бежать в верх!