Пусть цена альбома равна a рублей. Какова будет его цена,если: ее снизят на 65%, на 80%. на 2%, на 0,8%?

Гость: Гость:

65 процентов от а равно а*65/100=0.65a. После снижения цены альбом будет стоить а-0.65а=0.35а После снижения на 80% - а-0.8а=0.2а на 2% - а-0.02а=0.98а на 0.8% - а-0.008=0.992