Подберите к ним прверочные . голубка погрузка вырубка коровка поездка головка посадка находка сторонка

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Подберите к ним прверочные . голубка погрузка вырубка коровка поездка головка посадка находка сторонка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
голубка - голуБи , погрузка- погруЗить,вырубка - выруБить, коровка  - короВы, поездка - езДить. головка -голоВа,посадка- посаДить, находка - нахоДить, сторонка- стороНа. выделенные буквы слышатся отчётливо в проверочных словах, их следует подчеркнуть.
Гость:
Голубка-голубь,погрузка-грузить,вырубка-вырубить,коровка-корова,поездка-ездить,головка-голова,посадка-посадить,находка-находить,сторонка-стороны.
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