определить выталкиваюшую силу действующую на камень объёмом,2,5(м3) в морской воде

Физика
определить выталкиваюшую силу действующую на камень объёмом,2,5(м3) в морской воде
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                             Решение: V=2,5 м в кубе                Fa=qgV q=1, 03 г/см в кубе         Fa=1,03 г/см в кубе*9,8 н/кг*2,5м в кубе=25,235н g=9,8 н/кг                       Ответ:Fa=25,235 н. Найти: Fa-? усорение свободного падения можно записать как 10 н.
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