определить выталкиваюшую силу действующую на камень объёмом,2,5(м3) в морской воде

Гость: Гость:

Дано: Решение: V=2,5 м в кубе Fa=qgV q=1, 03 г/см в кубе Fa=1,03 г/см в кубе*9,8 н/кг*2,5м в кубе=25,235н g=9,8 н/кг Ответ:Fa=25,235 н. Найти: Fa-? усорение свободного падения можно записать как 10 н.