Снаряд массой 20 кг, летевший со скоростью, направленной под углом 300 к горизонту, попадает в платформу с песком массой 104 кг и застревает в песке. С какой скоростью летел снаряд, если платформа начинает двигаться со скорость...
Физика
Снаряд массой 20 кг, летевший со скоростью, направленной под углом 300 к горизонту, попадает в платформу с песком массой 104 кг и застревает в песке. С какой скоростью летел снаряд, если платформа начинает двигаться со скоростью 1 м/с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сохранения импульса: m1v1+m2v2=(m1+m2)v' 20*v1+m2*0=124*1 v1=6.2 м/c.
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