К 60 г 20% - ного раствора соды добавили 20 г воды. Какой стала массовая доля соды в полученном растворе
Химия
К 60 г 20% - ного раствора соды добавили 20 г воды. Какой стала массовая доля соды в полученном растворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу соли в растворе. Для этого массу раствора умножаем на 20% (0,2). 60*0.2=12 г - масса соды в растворе. После того как к раствору прилили 20 г воды, то его масса стала 80 г. но масса соли в растворе не изменилась! По формуле массовой доли (масса вещества/масса растора) находим: 12г/80г=0,15=15% Ответ:15%
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