Корень из ( 8 - 2 корень из семи) МИНУС корень из семи.ПОМОГИТЕ!!!!!
Алгебра
Корень из ( 8 - 2 корень из семи) МИНУС корень из семи.ПОМОГИТЕ!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]\sqrt{8-2\sqrt{7}}-\sqrt{7}=\sqrt{2(4-\sqrt{7})}-\sqrt{7}=\sqrt{2}\sqrt{4-\sqrt{7}}-\sqrt{7}=[/latex] [latex]=\sqrt{2}(\sqrt{\frac{4+\sqrt{4^2-7}}{2}}-\sqrt{\frac{4-\sqrt{4^2-7}}{2}})-\sqrt{7}=[/latex] [latex]=\sqrt{2}(\frac{\sqrt{4+\sqrt{9}}}{\sqrt{2}}-\frac{\sqrt{4-\sqrt{9}}}{\sqrt{2}})-\sqrt{7}=\sqrt{7}-\sqrt{1}}-\sqrt{7}=-1[/latex]
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