(3.8 *1.75 : 0.95 -1.02): 2.3+0.4=
Математика
(3.8 *1.75 : 0.95 -1.02): 2.3+0.4=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( 3,8*1,75 : 0,95 -1,02) :2,3+0,4= 3 1) 3,8 *1,75 =6,65 2) 6,65 : 0,95 =7 3) 7 -1,02 =5.98 4) 5,98 : 2,3 =2,6 5) 2,6 +0,4 = 3
Гость:
1) 3.8х1.75=6.65 2)6.65:0.95=7 3)7-1.02=5.98 4)5.98:2.3=2.6 5)2.6+0.4=3
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