вычислить массу азотной кислоты, которую можно получить из 20,2г нитрата калия при его взаимодействии с конц.серной кислотой, если массовая доля выхода продукта равна 0,98%

Уравнение реакции KNO3+H2SO4(конц)=KHSO4+HNO3 Нходим количество KNO3. Для этого его массу делим на молярную массу. n(KNO3)=m/M=20,2г/(39+14+48)=0,2 моль Составляем пропорцию из уравнения. 0,2 моль/1=x/1 x=0,2 моль n(HNO3)=0,2 моль m(HNO3)=n*M=0,2 моль * (1+14+48)=12,6 г Процент выхода умножаем на массу: 0,98*12,6=12,3 г Ответ:12,3 г p.s. я не понял, массовая доля выхода - 0,98 процентов или 98 процентов. Если 0, 98 процентов, то массу умножай на 0,0098

Гость: Гость:

KNO3+H2SO4(конц)=HNO3+KHSO4 1.n(KNO3)=20,2 г/101 г/моль=0,2 моль 2.n(KNO3)=n(HNO3)=0,2 моль 3.m(HNO3)=0,2 моль * 63 г /моль= 12,6 г (!это мы нашли массу теоретическую) 4.чтобы найти массу практическую-нужно массу теоретическую умножить на массовую долю только у вас странно написано,если было дано 98 %,тогда умножать надо на 0,98,а если было дано 0,98%,тогда надо умножать будет на 0,0098 m(HNO3)пр.=12,6 г *0,98=12,348 г