Если каждое ребро куба уменьшить на 2, то площадь его поверхности уменьшается на 48. Найдите ребро куба.

Гость: Гость:

Пусть Х - ребро куба, тогда Х*Х*6 - его площадь поверхности, а после уменьшения ребра на 2 она равна (Х-2)*(Х-2)*6 Тогда получим: Х*Х*6 - (Х-2)*(Х-2)*6 = 48 Сокращаем на 6 раскрываем скобки и упрощаем .. получается 4*Х - 4 = 8 Х = 3.