Если каждое ребро куба уменьшить на 2, то площадь его поверхности уменьшается на 48. Найдите ребро куба.

Геометрия
Если каждое ребро куба уменьшить на 2, то площадь его поверхности уменьшается на 48. Найдите ребро куба.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть Х - ребро куба, тогда   Х*Х*6 - его площадь поверхности, а после уменьшения ребра на 2 она равна (Х-2)*(Х-2)*6 Тогда получим:  Х*Х*6 - (Х-2)*(Х-2)*6  = 48 Сокращаем на 6 раскрываем скобки и упрощаем .. получается 4*Х - 4 = 8 Х = 3. 
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