мне нужно распределить по склонениям (1 склонение,2склонение,3склонения, несклоняемые) пони,кони,разбойник,следы,бегемот,порошок,кенгуру, баобаб, обезьяна,фортепьяно,пятерка,пальто, старушка,сухарики,кофе. Помогите пожалуйста(ж...
Русский язык
мне нужно распределить по склонениям (1 склонение,2склонение,3склонения, несклоняемые) пони,кони,разбойник,следы,бегемот,порошок,кенгуру, баобаб, обезьяна,фортепьяно,пятерка,пальто, старушка,сухарики,кофе. Помогите пожалуйста(жду ответа!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое склонение: обезьяна, пятёрка, старушка Второе склонение: разбойник, след, бегемот, порошок, баобаб, конь, сухарик, Третье склонение: Несклоняемые: кофе, фортепьяно, пальто, пони, кенгуру
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