мне нужно распределить по склонениям (1 склонение,2склонение,3склонения, несклоняемые) пони,кони,разбойник,следы,бегемот,порошок,кенгуру, баобаб, обезьяна,фортепьяно,пятерка,пальто, старушка,сухарики,кофе. Помогите пожалуйста(ж...

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мне нужно распределить по склонениям (1 склонение,2склонение,3склонения, несклоняемые) пони,кони,разбойник,следы,бегемот,порошок,кенгуру, баобаб, обезьяна,фортепьяно,пятерка,пальто, старушка,сухарики,кофе. Помогите пожалуйста(жду ответа!

Автор: Гость