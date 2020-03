помогите решить уравнении пожалуста  -4*(-z+7)=z+17 c-32=(c+8)*(-7) 12-2*(k+3)=26  

Гость: Гость:

-4*(-z + 7) = z + 17 (-4)*(-z) + (-4)*7 = z + 17 4z - 28 = z + 17 4z - z = 17 + 28 3z = 45 z = 45 : 3 z = 15 c - 32 = (c + 8)*(-7) c - 32 =c*(-7) + 8*(-7) c - 32 = - 7c - 56 c + 7c = 32 - 56 8c = - 24 c = (- 24) : 8 с = - 3 12 - 2*(k + 3) = 26 12 - 2k - 6 = 26 6 - 2k = 26 - 2k = 26- 6 - 2k = 20 k = 20 : (- 2) k = - 10