помогите решить уравнении пожалуста -4*(-z+7)=z+17 c-32=(c+8)*(-7) 12-2*(k+3)=26
Математика
помогите решить уравнении пожалуста -4*(-z+7)=z+17 c-32=(c+8)*(-7) 12-2*(k+3)=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4*(-z+7)=z+17 4z-28=z+17 4z-z=17+28 3z=45 z=45:3 z=15 с-32=(с+8)*(-7) с-32=-7с-56 с+7с=-56+32 8с=-24 с=-24:8 с=-3 12-2*(к+3)=26 12-2к-6=26 -2к=26-12+6 -2к=20 к=20:(-2) к=-10
Гость:
-4*(-z + 7) = z + 17 (-4)*(-z) + (-4)*7 = z + 17 4z - 28 = z + 17 4z - z = 17 + 28 3z = 45 z = 45 : 3 z = 15 c - 32 = (c + 8)*(-7) c - 32 =c*(-7) + 8*(-7) c - 32 = - 7c - 56 c + 7c = 32 - 56 8c = - 24 c = (- 24) : 8 с = - 3 12 - 2*(k + 3) = 26 12 - 2k - 6 = 26 6 - 2k = 26 - 2k = 26- 6 - 2k = 20 k = 20 : (- 2) k = - 10
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