Некоторый предельный одноатомный спирт содержит 34,8% кислорода по массе. Что это за спирт?

Химия
Некоторый предельный одноатомный спирт содержит 34,8% кислорода по массе. Что это за спирт?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ХОН спирт 16-34,8%  16-это атомная масса кислорода Х+1-65,2% Х=29 Ответ: С2Н5ОН
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