Периметр треугольника ABC равен 24 см.Длина стороны AB составляет 35%,а длина стороны BC-25 периметра треугольника.Найдите длину стороны AC

Гость: Гость:

Периметр треугольника равен сумме длин его сторон. В данном случае: периметр = АВ+ВС+АС Периметр = 24 см (это 100%) АВ = 35% от периметра = 0.35 * 24 = 8,4 см ВС = 25% от периметра = 0.25 * 24 = 6 см АС = 24 – АВ – ВС = 24 см -8,4см – 6см = 9,6 см Ответ: Длина стороны АС равна 9,6 см