Черно-белое (без градации серого) растровое графическое изображение имеет размеры 10×10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?
Экономика
Черно-белое (без градации серого) растровое графическое изображение имеет размеры 10×10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Количество точек -100 2) Так как всего 2 цвета черный и белый. то глубина цвета равна 1 ( 21 =2) 3) Объем видеопамяти равен 100*1=100бит Во втором действии 2 в степени 1, а не 21.
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