Черно-белое (без градации серого) растровое графическое изображение имеет размеры 10×10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?

Экономика
Черно-белое (без градации серого) растровое графическое изображение имеет размеры 10×10 точек. Какой объем памяти займет это изображение?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Количество точек -100  2) Так как всего 2 цвета черный и белый. то глубина цвета равна 1 ( 21  =2)  3) Объем видеопамяти равен 100*1=100бит  Во втором действии 2 в степени 1, а не 21. 
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