Электропоезд отправился из города в 9ч 15мин и прибыл на конечную станцию в 10ч 12мин.По пути он делал остаовку на каждой из 12 промежуточной станций в среднем на 35сек.Сколько времени электропоезд находился в движение от город...

Математика

Электропоезд отправился из города в 9ч 15мин и прибыл на конечную станцию в 10ч 12мин.По пути он делал остаовку на каждой из 12 промежуточной станций в среднем на 35сек.Сколько времени электропоезд находился в движение от города до конечной станции?С какой средней скоростью он двигался,если известно,что расстояние от города до конечной станции 48км. (Вырази расстояние в метрах,а время в минутах).

Автор: Гость