Электропоезд отправился из города в 9ч 15мин и прибыл на конечную станцию в 10ч 12мин.По пути он делал остаовку на каждой из 12 промежуточной станций в среднем на 35сек.Сколько времени электропоезд находился в движение от город...

Математика
Электропоезд отправился из города в 9ч 15мин и прибыл на конечную станцию в 10ч 12мин.По пути он делал остаовку на каждой из 12 промежуточной станций в среднем на 35сек.Сколько времени электропоезд находился в движение от города до конечной станции?С какой средней скоростью он двигался,если известно,что расстояние от города до конечной станции 48км. (Вырази расстояние в метрах,а время в минутах).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10ч 12 мин=612 мин 9ч 15 мин=555 мин 612-555=57 мин-------поезд был в пути с остановками 12*35=420с=7мин------он потратил на остаовку 57-7=50 мин------электропоезд находился в движение от города до конечной станции. 48 км=48000 м 48000:50=960 м/мин--------средней скоростью электропоезд двигался.
Гость:
10ч 12 мин это 612 мин 9ч 15 мин это 555 мин 612-555=57( мин)-поезд был в пути с остановками 12*35=420с=7(мин)- потратил на остановку 57-7=50 (мин)-электропоезд находился в движении от города до конечн станции. 48 км это 48000 м 48000:50=960(м/мин)-средняя скорость электропоезда.
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