Основание пирамиды прямоугольник со сторонами 9см и 12см,каждое из боковых рёбер 12,5см.Найти обьём пирамиды.
Українська література
Основание пирамиды прямоугольник со сторонами 9см и 12см,каждое из боковых рёбер 12,5см.Найти обьём пирамиды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поскольку все боковые ребра равны, то основание высоты пирамиды совпадает с точкой пересечения диагоналей основания пирамиды. По т.Пифагора диагональ основания корень(12*12-9*9) = 15 см. В прямоугольном треугольнике у которого гипотенуза - боковое ребро, один катет - половина диагонали основания, а другой - высота пирамиды, находим высоту пирамиды по той же т.Пифагора она равна корень (12,5*12,5- 7,5*7,5) = 10 см Объем пирамиды равен одной третьей произведения площади основания пирамиды на длину ее высоты, т.е. Оюъем равен= 12*9*10/3 = 360см.куб
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