сфмолет пролетел 6590 км . 4 часа он летел со скоростью 920 км/час, а остальной путь со скорость 970км/час, за сколько часов самолет преодолел оставшийся путь?

Математика
сфмолет пролетел 6590 км . 4 часа он летел со скоростью 920 км/час, а остальной путь со скорость 970км/час, за сколько часов самолет преодолел оставшийся путь?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 920  * 4 = 3680 (км)- расстояние,которое пролетел самолет за  4 часа со скоростью 920 км/час 2) 6590 - 3680 = 2910 (км)  - расстояние,которое осталось пролететь самолету 3) 2910 : 970 = 3 (ч) - время,за которое самолет преодолел оставшийся путь Ответ: 3 ч 
Гость:
4*920=3680 км - первый путь 6590-3680=2910 км - второй путь 2910/970=3 ч
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