сфмолет пролетел 6590 км . 4 часа он летел со скоростью 920 км/час, а остальной путь со скорость 970км/час, за сколько часов самолет преодолел оставшийся путь?

Математика

сфмолет пролетел 6590 км . 4 часа он летел со скоростью 920 км/час, а остальной путь со скорость 970км/час, за сколько часов самолет преодолел оставшийся путь?

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