сфмолет пролетел 6590 км . 4 часа он летел со скоростью 920 км/час, а остальной путь со скорость 970км/час, за сколько часов самолет преодолел оставшийся путь?
Математика
сфмолет пролетел 6590 км . 4 часа он летел со скоростью 920 км/час, а остальной путь со скорость 970км/час, за сколько часов самолет преодолел оставшийся путь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 920 * 4 = 3680 (км)- расстояние,которое пролетел самолет за 4 часа со скоростью 920 км/час 2) 6590 - 3680 = 2910 (км) - расстояние,которое осталось пролететь самолету 3) 2910 : 970 = 3 (ч) - время,за которое самолет преодолел оставшийся путь Ответ: 3 ч
Гость:
4*920=3680 км - первый путь 6590-3680=2910 км - второй путь 2910/970=3 ч
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